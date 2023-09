Rencontre avec Maylis Besserie Centre culturel irlandais Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Personnage méconnu et pourtant central de la vie de Francis Bacon, Jessie Lightfoot fut celle qui le protégea de son tyran de père dans son enfance comme de ses pires excès à ses débuts à Londres. La tendresse de cette nanny venue des Cornouailles apporte une couleur inédite à la palette sulfureuse du peintre. Au-delà de l’humour et de la gouaille de cette femme extraordinaire confrontée au monde interlope des artistes, Maylis Besserie nous donne aussi à voir l’Irlande de la première moitié du 20e siècle, à la fois poudrière et île splendide dont les paysages, décors et animaux hanteront les toiles de Bacon.

Après Le tiers temps consacré à Beckett, Goncourt du premier roman 2020 et traduit en quinze langues, Les amours dispersées dédié à W.B. Yeats, Maylis clôt avec La Nourrice de Francis Bacon (Gallimard) sa trilogie irlandaise et sa délicate exploration des grandes figures littéraires et artistiques irlandaises.

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France

2023-09-26T19:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

