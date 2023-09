Le CCI fête le rugby ! Goitse et Bronagh Gallagher Centre culturel irlandais Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Le CCI fête le rugby !

Goitse et Bronagh Gallagher Samedi 23 septembre, 13h30 Centre culturel irlandais Admission free

Alors que la France accueille la Coupe du Monde de Rugby depuis deux semaines, le CCI célèbre l’événement en vous proposant cette après-midi festive et musicale. Que vous soyez ou non fan du ballon ovale, rendez-vous dans la cour pour deux superbes concerts gratuits présentés en collaboration avec l’Ambassade d’Irlande et Tourisme Irlandais.

Le coup d’envoi de l’après-midi sera donné par Bronagh Gallagher qui entonnera l’emblématique « Ireland’s Call » à quelques heures du match opposant l’Irlande à l’Afrique du Sud. Place ensuite à Goitse ! Comptant parmi les plus populaires de la nouvelle génération, ce quintette traditionnel multi-récompensé nous livrera un généreux mélange de mélodies anciennes et de morceaux originaux à l’énergie contagieuse. L’après-midi se poursuivra avec un deuxième concert de l’actrice et chanteuse Bronagh Gallagher. Accompagnée de ses formidables musiciens, cette « véritable star » (Glen Hansard) rendra hommage à la soul des années 60 et début des années 70. Laissez-vous emporter par les compositions au blues intemporel de cette diva des plus charismatiques, entre ballades ensorcelantes et tours de force vocaux !

Centre culturel irlandais 5 rue des irlandais, 75005, Paris France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T13:30:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

