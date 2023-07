Démonstration de fabrication de savons Centre Culturel Irlandais Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Démonstration de fabrication de savons 16 et 17 septembre Centre Culturel Irlandais Entrée libre

Démonstration de fabrication de savons par notre artiste en résidence Suzanne Clarke : https://www.clarkesofdublin.com/about-2

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://wwww.centreculturelirlandais.com https://www.facebook.com/pages/Centre-Culturel-Irlandais/259670987397739;http://twitter.com/cc_irlandais;https://www.instagram.com/centreculturelirlandais/ [{« link »: « https://www.clarkesofdublin.com/about-2 »}] Le premier Centre Culturel Irlandais à travers le monde se situe à Paris, dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais qui a été restauré pendant deux ans et inauguré en 2002. C’est à partir du XVIe siècle que furent créés en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne des collèges irlandais permettant aux moines et étudiants catholiques irlandais d’échapper aux restrictions anti-catholiques sévissant en Irlande. En 1677, Louis XIV accorda au Collège des Irlandais de Paris l’édifice du Collège des Lombards, situé rue des Carmes. En 1775, les étudiants irlandais déménagèrent dans un nouveau bâtiment, un ancien hôtel particulier, rénové spécialement pour les accueillir par l’architecte François-Joseph Belanger. À cette époque furent édifiées la bibliothèque et la chapelle. Suite à la Révolution française, le Collège des Irlandais changea plusieurs fois de destination, redevenant parfois séminaire pour étudiants irlandais. En octobre 2002, il fut restauré au moment de la création du Centre Culturel Irlandais. Le Centre propose aujourd’hui une ouverture sur l’héritage culturel de l’Irlande et surtout sur sa culture contemporaine, tout en favorisant et soutenant les échanges culturels entre la France et l’Irlande. Son programme d’événements culturels englobe un large éventail de formes artistiques, en particulier les arts visuels, la musique, le cinéma, la littérature, le théâtre, la danse, ainsi que des colloques sur des enjeux de société. L’accueil d’artistes en résidence complète ce programme culturel. Centre de ressources sur l’Irlande contemporaine, la médiathèque du Centre Culturel Irlandais a été entièrement rénovée fin 2007. Le Collège des Irlandais abrite également une magnifique bibliothèque patrimoniale. Après une campagne de restauration des collections de près de trois ans, son fonds est accessible pour la recherche. Le Centre est enfin un lieu d’hébergement pour des professionnels de la culture et des étudiants irlandais. Métro 7 Place Monge Métro 10 Cardinal Lemoine RER B Luxembourg Bus 21, 27, 84, 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Suzanne Clarke