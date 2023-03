Visite libre de l’exposition « To the Edge of Your World », de l’artiste plasticienne Anita Groener Centre Culturel Irlandais, 13 mai 2023, Paris.

Visite libre de l’exposition « To the Edge of Your World », de l’artiste plasticienne Anita Groener Samedi 13 mai, 14h00, 20h00 Centre Culturel Irlandais Entrée libre

Artiste plasticienne réputée et très respectée dans son milieu, Anita Groener a été élue en 2005 membre d’Aosdána (association réunissant les plus grands artistes irlandais). Depuis qu’elle a quitté les Pays-Bas pour s’établir en Irlande en 1982, les sujets de migration, de mémoire et d’intégration nourrissent son œuvre. Cette exposition multimédia présentée au Centre Culturel Irlandais nous pose la question de notre humanité. Avec des matériaux qu’elle assemble méticuleusement, aussi ordinaires que des brindilles, de la ficelle ou du carton, Anita crée de délicates structures métaphoriques qui symbolisent l’interconnexion de l’expérience individuelle et de la grande Histoire. Immergée dans une ambiance sonore mêlant chansons, bruits de la nature et de la vie urbaine, l’installation « To the Edge of Your World » – que l’on pourrait traduire par « A la lisière de votre monde » – évoque le déplacement et la fragilité de l’existence humaine.

Exposition présentée du 7 avril au 4 juin 2023 – entrée libre

Lundi-dimanche : 14h-18h (jusqu’à 20h le mercredi)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© « Shrapnel » (détail), 2022, Anita Groener – crédit image : Ros Kavanagh