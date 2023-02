St Patrick’s Family Day Centre Culturel Irlandais, 18 mars 2023, Paris.

St Patrick’s Family Day Samedi 18 mars, 12h30 Centre Culturel Irlandais

Entrée libre (dans la cour)

Captain Cormac revient en cette Saint-Patrick pour régaler petits et grands de ses numéros acrobatiques et autres clowneries délirantes.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)

0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.

Vous aviez aimé les loufoques Lords of Strut ? Une moitié du duo, Cormac Mohally – alias Captain Cormac – revient en cette Saint-Patrick pour régaler petits et grands de ses numéros acrobatiques et autres clowneries délirantes. Il sera littéralement impossible de résister à la joyeuse folie de ce cracheur de feu-jongleur-diaboliste de classe internationale. Alors préparez-vous à vous tordre de rire…

Outre les performances de Captain Cormac, des concerts de FourWinds et John Spillane, projections de courts métrages, ateliers de maquillage et coloriage seront proposés tout au long de cette après-midi de fête. Aussi n’oubliez pas votre touche de vert !

Programme

12h30 : ouverture des portes

13h : Mini-concert de FourWinds

14h : Performance de Captain Cormac

15h : Concert de John Spillane et les invités du nouvel album Berceuses et comptines d’Irlande, lancé par Didier Jeunesse et la CCI (en vente à la Médiathèque)

16h : Performance de Captain Cormac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T12:30:00+01:00

2023-03-18T16:30:00+01:00