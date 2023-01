Niamh McCann – Hairline Crack [a dialogue] Centre Culturel Irlandais, 3 février 2023, Paris.

Niamh McCann – Hairline Crack [a dialogue] 3 février – 26 mars Centre Culturel Irlandais

Entrée libre

Créée en réponse au centenaire de la partition de l’île d’Irlande, cette nouvelle œuvre multimédia nous invite avec malice et poésie à reconsidérer les récits que nous pensons connaître.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)

Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d'artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.

Sculptures, collages et vidéo se répondent dans cette nouvelle installation, Hairline Crack [a dialogue], qui fait référence au centenaire de la partition géographique et politique de l’île d’Irlande.

Exploitant métaphoriquement les profonds filons des atrocités et du pillage colonialistes, l’artiste Niamh McCann y questionne les vestiges des structures de pouvoir dominantes et leur mise en scène soigneusement élaborée. En détournant les paysages, les histoires matérielles et la longue hégémonie des hommes sur les bêtes et les lieux, Niamh nous invite avec malice et poésie à reconsidérer les récits que nous pensons connaître.

Exposition présentée en partenariat avec le Wilhelm-Hack-Museum (Ludwigshafen, Allemagne)



2023-02-03T14:00:00+01:00

2023-03-26T18:00:00+02:00