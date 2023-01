St Brigid’s Day – An Evening of Words & Music Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’Évènement: Paris

5€, réservation conseillée

Cette année, pour marquer la Sainte-Brigid, le CCI vous invite à écouter trois nouvelles voix des scènes littéraire et musicale. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)

0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. Cette année, pour marquer la Sainte-Brigid, désormais jour férié en Irlande, le CCI vous invite à écouter trois nouvelles voix des scènes littéraire et musicale. Nos écrivaines en résidence – la poétesse Stephanie Conn et l’auteure et journaliste Caelainn Hogan – nous liront des extraits de leur travail. Elles seront rejointes par Lucy Rice, aka Last Apollo. Cette jeune auteure-compositrice-interprète, considérée comme une étoile montante à suivre de près, nous fera entendre les mélodies indie-pop de son premier EP Ordinary Matter. Mots et musique se feront écho lors de cette célébration unique et 100% féminine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:30:00+01:00

2023-02-01T21:00:00+01:00

