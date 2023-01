Rencontre avec Jan Carson Centre Culturel Irlandais, 31 janvier 2023, Paris.

Jan Carson revient au CCI nous présenter Les Ravissements, un conte teinté de tragicomédie, de tendresse, d’énergie et de finesse.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Eté 1993, des événements étranges se passent à Ballylack, localité imaginaire d’Irlande du Nord. Les camarades d’école d’Hannah meurent un à un d’un mal inconnu et mystérieux. Et, alors que la panique s’installe, les fantômes de ses amis viennent hanter la petite fille… Après les remarqués Lanceurs de feu (2021), roman finaliste des prix Femina et Médicis étrangers, l’écrivaine Jan Carson revient aujourd’hui nous présenter Les Ravissements – traduction française de The Raptures – qui paraît chez Sabine Wespieser éditeur. Grande amatrice de réalisme magique, Jan embarque ses lecteurs dans un fantastique conte teinté de tragicomédie, de tendresse, d’énergie et de finesse.



