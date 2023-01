Mes fantômes et moi Nicolas Richard et Rubin Steiner Centre culturel irlandais Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre / Réservation conseillée

Les Nuits de la lecture est une manifestation du ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre. En attendant La Nuit de la Littérature du Ficep au mois de mai, profitez-en! Centre culturel irlandais 5 rue des Irlandais, 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France Les Nuits de la lecture

Pour cette nouvelle Nuit de la lecture, l’auteur et traducteur Nicolas Richard – lauréat du Prix de traduction 2021 du CCI et de Literature Ireland – fera entendre Mes fantômes et moi, mémoires acclamés de l’acteur Gabriel Byrne publiés en septembre dernier chez Sabine Wespieser éditeur.

Un récit poignant, où l’autodérision le dispute à une véritable force poétique ; une superbe confession sur l’ambivalence de la gloire et un hommage bouleversant aux êtres et paysages familiers à qui l’on doit tout.

Cette lecture inédite sera portée par l’univers hypnotisant du compositeur et musicien Rubin Steiner.

