Exposition « L’Irlande de Martin Parr » 10 novembre 2022 – 8 janvier 2023 Centre Culturel Irlandais

Entrée libre

Quatre décennies irlandaises à travers les yeux de l’iconique photographe contemporain Martin Parr.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d'artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.

Vernissage jeu 10 nov, 18h30-21h, entrée libre

Restauration sur place assurée par le foodtruck Burger Boss

Martin Parr a photographié l’Irlande entre 1979 et 2019 ; il s’y est même installé au début des années 80. Au gré de ses nombreuses visites sur l’île, l’iconique photographe britannique est parvenu à saisir un pays en pleine mutation, notamment marqué par l’américanisation, le Tigre celtique ou l’ombre du Brexit. Visite du pape en 1979, courses équestres et foires au bétail, salles de bal, vacances en bord de mer, ses clichés en noir et blanc puis couleur s’inscrivent entre récit historique et reportage social, entre documentaire et instantané. Martin Parr pose un regard attendri ou délicieusement espiègle sur l’Irlande et ses habitants, leurs modes de vie et passions. Et confirme plus que jamais son statut de « chroniqueur de notre temps ».

Après Limerick, Dublin, Roscommon, Boston et Belfast, cette exposition itinérante conçue et produite par la directrice artistique Tracy Marshall-Grant vient achever sa tournée au CCI, à l’occasion de Paris Photo et dans le cadre de Photo Saint-Germain. Les photographies de Martin Parr sont présentées au côté de travaux réalisés par d’anciennes étudiantes de la Belfast School of Art à l’université d’Ulster, où le célèbre photographe est professeur invité.

Commissaires de l’exposition : Nora Hickey M’Sichili et Ailbhe Greaney

Avant le début du vernissage, à 17h30, Ailbhe Greaney sera en conversation avec les photographes (entrée libre, réservation indispensable – en anglais).

Jusqu’à 20h, l’artiste en résidence Selma Makela ouvrira les portes de son atelier afin d’y présenter son travail. Le vernissage sera suivi à 20h d’une after party musicale avec l’artiste électro Liam McCartan.



