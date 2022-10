The Domestic Godless « Cuisine pataphysique » Centre Culturel Irlandais Paris Catégorie d’évènement: Paris

The Domestic Godless « Cuisine pataphysique » Centre Culturel Irlandais, 26 octobre 2022, Paris. The Domestic Godless « Cuisine pataphysique » Mercredi 26 octobre, 19h30 Centre Culturel Irlandais

5€, réservation conseillée

Rejoignez ce collectif néo-dadaïste pour une performance culinaire délicieusement absurde autour de couverts améliorés ! Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)

0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. Depuis 2003, le collectif néo-dadaïste The Domestic Godless – composé de Stephen Brandes, Mick O’Shea et Irene Murphy – explore le potentiel de la nourriture (et tout ce qui s’y rattache) comme moyen d’expérimentation et de création artistique irrévérencieuse. Ces trois artistes nous invitent à leur loufoque performance culinaire intitulée « Quand les couverts impossibles rencontrent le malheureux convive dans la cuisine pataphysique »… Une installation aussi absurde que dystopique (mais néanmoins tout à fait comestible !) s’articulant autour de couverts améliorés qui, en créant des perturbations psychologiques et physiques durant le parcours de la fourchette à la bouche, sont conçus pour frustrer les affamés. Alors à table !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T19:30:00+02:00

2022-10-26T21:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais 75005 Paris Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Domestic Godless « Cuisine pataphysique » Centre Culturel Irlandais 2022-10-26 was last modified: by The Domestic Godless « Cuisine pataphysique » Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 26 octobre 2022 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris