Meet our Theatre Makers Jeudi 20 octobre, 19h30 Centre Culturel Irlandais

Entrée libre, réservation conseillée

Nos quatre lauréats nous parleront des difficultés et satisfactions éprouvées dans leurs pratiques théâtrales respectives.

En ce mois d’octobre, nous accueillons en résidence quatre jeunes femmes et homme de théâtre, venant de Grèce, Irlande, Lituanie et Portugal. A Paris, ils développeront leur expérience artistique et étofferont leur réseau professionnel auprès d’autres pays européens et sur la scène française. Créée à l’initiative du CCI, cette résidence exceptionnelle est le fruit d’une collaboration entre quatre centres culturels basés à Paris et leur théâtre national.

Les lauréats nous parleront lors de cette soirée des difficultés et satisfactions éprouvées dans leurs pratiques théâtrales respectives : dramaturgie, mise en scène, scénographie, interprétation… Avec :

_ Danai Iliopoulou, présentée par le Centre Culturel Hellénique

_ John O’Donovan, présenté par le CCI et l’Abbey Theatre (Dublin)

_ Ugnė Tamuliūnaitė, présentée par l’Institut culturel lituanien, le Vilnius International Theatre Festival Sirenos et le Vsi Teatro informacijos centras (Vilnius)

_ Isabel Costa, présentée par le Camões – Centro Cultural Português em Paris et le Teatro Nacional Dona Maria II (Lisbonne)



