Emmanuel Tellier nous présentera le podcast qu’il a spécialement enregistré pour marquer les 20 ans du CCI et sera rejoint par Jan Carson, ancienne écrivaine en résidence au CCI.

Journaliste culturel reconnu, Emmanuel Tellier nous présente la série de podcasts qu’il a spécialement enregistrée pour marquer le 20e anniversaire du CCI. Capturant des voix variées, à la fois françaises et irlandaises, et issues de diverses disciplines (arts visuels, littérature et édition, musique, monde universitaire…), cette série met en lumière la façon dont l’atmosphère particulière et les espaces singuliers du Centre se prêtent à d’inoubliables performances et collaborations internationales.

Emmanuel Tellier sera rejoint par la romancière acclamée Jan Carson (Les Lanceurs de feu, Sabine Wespieser éditeur), ancienne écrivaine en résidence au CCI et elle-même interviewée pour le podcast. Tous deux discuteront, entre autres sujets, de la réponse vitale apportée par les artistes à une situation nord-irlandaise en constante évolution; en effet, la séparation communautaire en Irlande du Nord est un thème récurrent des écrits de cette romancière de Belfast.



