Inscription au 01.45.49.19.20 EVENEMENT DE JASMIN Exposition d’images d’uniformes scolaires iraniens et français Les vêtements font partie de la culture de chaque pays, et le design de vêtements est une combinaison de culture et d’art.

Comme certaines écoles françaises ont des uniformes scolaires, presque toutes les écoles iraniennes ont des uniformes. Ce sera intéressant pour vous de voir ces uniformes.

Avec la réception (sur inscription) le 10 Octobre à 18 heures. Centre Culturel Iranien 6, rue Jean Bart, 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.45.49.19.20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00 exposition uniformes scolaires Centre Culturel Iranien

