Concert de Noël : Le meilleur du classique Centre culturel Henri-Desbals Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

Concert de Noël : Le meilleur du classique Jeudi 14 décembre, 15h15, 21h00 Centre culturel Henri-Desbals Tarif B / Tarif C / Pass culture

Vous connaissez forcément tous ces airs ! Ils ont été repris tant de fois, pour tant de films ou de publicités que vous les avez forcément entendus sans peut-être savoir qui avait composé quoi. Cet usage utilitaire de la musique n’a rien de choquant.

Depuis la nuit des temps, la musique sert à faire danser les gens, accompagne les histoires que les hommes aiment à se raconter… Les compositeurs baroques, entre 1550 et 1750 environ, ont même théorisé cet usage, en affirmant que la musique exprimait nos « passions ». Il ne faut malgré tout pas exagérer la capacité manipulatoire de la musique : cela ne marche que si l’on accepte de se laisser faire et de s’y abandonner !

Ce concert sera précédé d’un apéro-spectacle avec Soleynia.

Deux séances :

– 15h15 : concert commenté dans le cadre des après-midis spectacles / tarif C / durée 45 min.

– 21h : concert de musique classique / tarif B / durée 1h20

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 25 73 https://henridesbals.toulouse.fr/ Ce bâtiment polyvalent à l’architecture moderne est implanté à la lisière des quartiers Bagatelle et Faourette, au pied du métro Bagatelle. On y trouve une galerie d’exposition, des ateliers culturels, une salle de spectacles de 170 places mais aussi une mairie de quartier, une ludothèque et un accueil jeunes.La galerie d’exposition offre une programmation variée qui contribue au soutien d’artistes professionnels émergents ou confirmés (plasticiens, photographes, graphistes). La salle de spectacles offre une programmation composée de spectacles musicaux de différents horizons : chanson, world music ou classique… mais aussi du théâtre, de la danse (flamenco,contemporain…), des conférences et des propositions pour le jeune public. Des partenariats croisant les disciplines artistiques avec l’espace Saint-Cyprien, les Abattoirs, la galerie du Château d’eau, le Quai des savoirs et de nombreuses associations sont aussi proposés.Les ateliers et stages se déroulent sur trois lieux : le centre culturel Henri-Desbals, les salles d’activités du 37 rue du Lot et le centre d’animation Bagatelle. Une offre de sorties famille et aînés est également proposée. Une douzaine d’associations hébergées complètent l’offre d’activités pour enfants, adultes et seniors. Pour les adolescents, en plus des ateliers, l’accueil jeunes du Carrou (13-17 ans) propose aussi une offre d’activités variée ainsi que des projets culturels.Programmation et activités, à télécharger (format pdf)La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur saison 2020-2021 Les tarifs des activités saison 2020-2021Les stages 2020-2021 du trimestre 1Les sorties 2020-2021 du trimestre 1 Métro : ligne A – station BagatelleBus : ligne 13 – arrêt BagatelleVelo Station : n°186 – Desbals Bachaga BoualamVelo Station : n°143 – Desbals SaintongeAccès rocade ouest – sortie 26Plan TisséoPlan Vélo ToulousePlan Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T15:15:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

2023-12-14T21:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:19:00+01:00

© Orane Benoit