SYBA* [création 2022] Centre culturel Henri-Desbals, 27 janvier 2023, Toulouse.

SYBA* [création 2022] Vendredi 27 janvier 2023, 21h00 Centre culturel Henri-Desbals

Théâtre – Abdelhakim Didane, Draoui Production

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station BagatelleBus : ligne 13 – arrêt BagatelleVelo Station : n°186 – Desbals Bachaga BoualamVelo Station : n°143 – Desbals SaintongeAccès rocade ouest – sortie 26Plan TisséoPlan Vélo ToulousePlan Toulouse

« En ces temps troubles où les revendications identitaires fusent de toute part, occupent nos écrans, nos lectures et malmènent nos émotions et nos certitudes, je souhaite, à travers ce spectacle, porter un regard sur ce qui fait de moi aujourd’hui l’un des heureux élus de la « cohabitation biculturelle ». Deux cultures qui se scrutent tantôt avec méfiance, tantôt avec amour, et qui m’ont façonné : funambule fragile cherchant l’équilibre entre deux eaux agitées, un être qui tente la tolérance, le respect de l’autre et l’humilité en osant, sans rougir, l’épanouissement… Je suis marocain de naissance, arabe du côté de ma mère, et Sahraoui, berbère, draoui et noir, du côté de mon père. Je suis aussi français, occitan et occidental. Mes langues principales sont l’arabe et le français (je ne parle malheureusement pas le berbère). Je m’aime marocain et français mais c’est très difficile de rester constant. »

De & avec Abdelhakim Didane / Conception et mise en scène Abdelhakim Didane et Adèle Marini / Scénographie et son Léo Rousselet

*SYBA : anarchie en arabe ou acronyme de Sidi Youssef Ben Ali, quartier de Marrakech

Séance scolaire jeudi 26 janvier -14h30



© Jacob Chetrit et Pablo Baquedano