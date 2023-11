Bal Lou Folk de Taxi-Pantaï Centre Culturel Helen Adam, Bédoin (84), 9 décembre 2023, .

Reprise du Bal Lou Folk de Taxi-Pantaï à Bédoin !!!

Un moment convivial et festif, ouvert à tous,

à danser en famille, entre amis et voisins.

19h : Atelier de danses traditionnelles avec Nicolas Lelong qui vous initiera aux joies des cercles circassiens, chapeloises, scottichs et autres farandoles…

20h30 : Après 8 ans à sillonner les bals folks avec le trio Sous Le Pont, Raphaël André et Léa Lachat se retrouvent avec le Duo Kompost où accordéon et trombone dialoguent, entre ambiances cinématographiques et musiques à danser.

22h30 : Chants des pays d’oc, cordes électrifiées, loops, synthés, et roseaux de Camargue. Zibozor, pays imaginaire, est un bal trad-amplifié créatif et festif. Avec Emmanuelle Aymès et Henri Maquet.

Chauffez vos chaussures !!! On vous espère nombreux !!!

Tarif 8€ / Ado prix libre / Gratuit – 12 ans

Contact et réservations :Asso Taxi-Pantaïresataxipantai@gmail.comwww.taxipantai.com

