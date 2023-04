SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE PLANTES Centre Culturel Golbey Golbey Catégories d’Évènement: Golbey

2023-04-15 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-15 11:30:00 11:30:00

Vosges Golbey . Nous proposons une sortie animée par Sébastien HERMANN, Naturopathe diplômé, pour apprendre à reconnaitre, récolter et utiliser les plantes sauvages que l’on trouve proche de chez soi avec la possibilité d’aborder d’autres thèmes santé au naturel.

Inscription au 03.29.31.43.77

