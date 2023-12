CONCERT DU NOUVEL AN Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Vosges CONCERT DU NOUVEL AN Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Remiremont, 14 janvier 2024, Remiremont. Remiremont Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14 18:30:00 Pour débuter l’année 2024 dans la bonne humeur, l’ensemble orchestral Saint Colomban de Luxeuil, placé sous la direction de Claude Jourdan, interprétera un programme festif de musiques de film..

Pour débuter l’année 2024 dans la bonne humeur, l’ensemble orchestral Saint Colomban de Luxeuil, placé sous la direction de Claude Jourdan, interprétera un programme festif de musiques de film.Tout public 20 EUR.

Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-11 par OT REMIREMONT Détails Catégories d’Évènement: Remiremont, Vosges Autres Code postal 88200 Lieu Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Adresse Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Ville Remiremont Departement Vosges Lieu Ville Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Remiremont Latitude 48.0160278 Longitude 6.5909761 latitude longitude 48.0160278;6.5909761

Centre culturel Gilbert Zaug rue de la Franche Pierre Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/