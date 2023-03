CONCERTS ANNUELS DE L’ORCHESTRE DE MANDOLINES ET GUITARES DE REMIREMONT Centre Culturel Gilbert Zaug REMIREMONT Catégorie d’Évènement: Remiremont

CONCERTS ANNUELS DE L'ORCHESTRE DE MANDOLINES ET GUITARES DE REMIREMONT

14 – 16 avril

Centre Culturel Gilbert Zaug

Les musiciens de l'Orchestre de Mandolines et Guitares dirigé par Pascal ZAUG interprètent un répertoire dynamique et varié mettant en valeur la richesse et la diversité de leurs instruments. Un voyage musical allant de la Bulgarie à l'Argentine, avec des œuvres de Charles GOUNOD ou Astor PIAZZOLLA, en passant par ABBA, Danny ELFMAN ou Ennio MORRICONE…

Centre Culturel Gilbert Zaug
Place Henri Utard, 88200 REMIREMONT

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T16:00:00+02:00

