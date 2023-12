Exposition et démonstrations – Association d’arts plastiques Vermillon Centre culturel Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe, 4 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Réservez votre journée pour admirer les créations des membres, petits et grands, de la dynamique association d’art plastique Vermillon. C’est également l’occasion d’assister en direct à quelques démonstrations et pourquoi pas rejoindre tous ces artistes !.

2024-06-08 fin : 2024-06-09 17:00:00. EUR.

Centre culturel Gérard Philipe Rue Gérard Philipe

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Reserve your day to admire the creations of members, young and old, of the dynamic Vermillon art association. It’s also an opportunity to see some live demonstrations, and why not join the artists?

Reserve el día para admirar las creaciones de los miembros, jóvenes y mayores, de la dinámica asociación artística Vermillon. También es una oportunidad para ver algunas demostraciones en directo y, por qué no, ¡participar con todos los artistas!

Halten Sie sich den Tag frei, um die Werke der kleinen und großen Mitglieder des dynamischen Kunstvereins Vermillon zu bewundern. Es ist auch eine gute Gelegenheit, bei einigen Vorführungen live dabei zu sein und sich den Künstlern anzuschließen!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Monts du Limousin