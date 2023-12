Concert : Settou Askan, Vivre le monde Centre Culturel François Mitterrand Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Concert : Settou Askan, Vivre le monde
Centre Culturel François Mitterrand
Plouzané, 5 avril 2024

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 . En wolof, Settou Askann signifie « miroir du peuple ». C’est ici aussi le miroir d’une ville, Saint-Louis du Sénégal. Une identité forte que Settou Askann confronte aux multiples possibilités offertes par les musiques électroniques. Sabar désigne à la fois un rythme, une danse, et un ensemble tambourinaire… Les tambours accompagnent les moments de vie, célèbrent les festivités et grâce au savoir griotique, commémorent le temps passé. Les cinq artistes construisent un univers nourri de rencontres, proposant de nouvelles formes musicales, jouant aussi bien des similitudes que des différences de leurs pratiques respectives. Après le succès du concert de Brest Babel Orchestra en 2018, la Ville accueille une jeune formation nourrie par la culture wolof. Ce concert fait écho au jumelage artistique entre l’association Vivre le monde et le collège de Kerallan. Informations pratiques :

Tout public

Durée 1h15. .

Centre Culturel François Mitterrand Place de la Mairie

Plouzané 29280 Finistère Bretagne

Centre Culturel François Mitterrand
Place de la Mairie
Plouzané 29280
Finistère
Bretagne

