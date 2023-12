Concert Romantique – Ensemble Romantique de Bretagne Centre Culturel François Mitterrand Plouzané, 24 mars 2024, Plouzané.

Début : 2024-03-24 17:30:00

L’Ensemble Romantique de Bretagne réunit dix instrumentistes de haut niveau, qui vivent et enseignent en Bretagne.

Fondé en 2017 par Laure Juillard, l’ensemble à cordes s’est donné pour objectif de faire vivre et rayonner le répertoire romantique foisonnant dédié à cette formation de cordes frottées. Laissez-vous emporter par la musique de l’époque romantique, dont l’une des plus représentatives est la sérénade de Tchaïkovski.

Un concert singulier dans un univers poétique, riche en émotions et en imaginaire. En première partie, l’ensemble à cordes de l’école de musique de Plouzané présentera un programme travaillé avec l’Ensemble Romantique de Bretagne.

Un concert stimulant l’imaginaire, durant lequel les émotions et l’humour s’entrecroisent avec une grande fluidité.

Centre Culturel François Mitterrand Place de la Mairie

