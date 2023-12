Sportif par amour – Spectacle Centre Culturel François Mitterrand Plouzané, 16 février 2024, Plouzané.

Plouzané Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

.

(Re)découvrez le film mythique de Buster Keaton de 1927 « College », traduit en français par « Sportif par amour », dans un

format ciné concert immersif. Ce film met en scène les catastrophes produites par Ronald, un étudiant maigrichon, quand il s’essaie à l’athlétisme, au base-ball et à l’aviron pour séduire sa belle. Ses efforts sont vains ! Il est sur le point de renoncer lorsqu’il reçoit un appel au secours de son amie, séquestrée par un étudiant jaloux. N’écoutant que son courage, courant sautant, véritable sportif accompli, Ronald parvient à la sauver et, par la même occasion, à faire gagner son université dans une course d’aviron effrénée. Un film muet mis en musique, qui ne manque pas de tendresse, mais également d’instants décalés et de passages échevelés !

Avec Christofer Bjurström au piano et Nicolas Pointard à la batterie

Informations pratiques :

Tout public, à partir de 7 ans.

Durée 1h05.

.

Centre Culturel François Mitterrand Place de la Mairie

Plouzané 29280 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole