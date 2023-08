LOUISSIAN « L’Artiste qui vous laisse 100voix » Centre culturel François Mitterrand Castillon-la-Bataille, 16 septembre 2023, Castillon-la-Bataille.

Castillon-la-Bataille,Gironde

Vous aimez Michaël Grégorio, alors vous aimerez LOUISSIAN

Les inscriptions sont ouvertes avec HelloAsso, jusqu’au 8 septembre.

Vous avez un QRC pour vous facilité l’inscription.

Les portes seront ouvertes à partir de 19h30 pour ceux qui viennent à l’apéro dinatoire, 20h30 pour ceux qui ne viennent qu’au spectacle.

Début spectacle 1ère partie de 21h15 jusqu’à 22h15, entracte 1/2 h avec café, gâteaux de Ebe Castilab et Crémant du Château Turcaud.

Deuxième partie 22h45 à 23h45.

Venez très nombreux.

Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer samedi 16 septembre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 23:45:00. .

Centre culturel François Mitterrand

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



If you like Michaël Grégorio, you’ll love LOUISSIAN

Registration is open with HelloAsso, until September 8.

You have a QRC to help you register.

Doors open at 7:30 p.m. for those attending the aperitif and dinner, and 8:30 p.m. for those attending the show only.

Show starts 1st half from 9:15pm to 10:15pm, with a half-hour intermission including coffee, cakes from Ebe Castilab and Crémant from Château Turcaud.

Second half 10:45pm to 11:45pm.

Come one, come all.

Thank you all, and we look forward to seeing you on Saturday, September 16.

Si te gusta Michaël Grégorio, te encantará LOUISSIAN

La inscripción está abierta en HelloAsso hasta el 8 de septiembre.

Tienes un QRC para ayudarte a inscribirte.

Las puertas se abrirán a partir de las 19.30 h para los que vengan al aperitivo y la cena, y a las 20.30 h para los que vengan sólo al espectáculo.

La primera parte del espectáculo comenzará a las 21.15 h y se prolongará hasta las 22.15 h, con un descanso de media hora que incluirá café, pasteles de Ebe Castilab y Crémant de Château Turcaud.

Segunda parte: de 22.45 a 23.45 h.

Vengan todos.

Gracias a todos y les esperamos el sábado 16 de septiembre.

Sie mögen Michaël Grégorio, dann werden Sie LOUISSIAN lieben

Anmeldungen sind mit HelloAsso bis zum 8. September möglich.

Sie haben einen QRC, um Ihnen die Anmeldung zu erleichtern.

Die Türen werden ab 19:30 Uhr für diejenigen geöffnet, die nur zum Aperitif und Abendessen kommen, und ab 20:30 Uhr für diejenigen, die nur zur Show kommen.

Beginn der Vorstellung 1. Teil von 21.15 Uhr bis 22.15 Uhr, 1/2 Stunde Pause mit Kaffee, Kuchen von Ebe Castilab und Crémant vom Château Turcaud.

Zweiter Teil 22.45 Uhr bis 23.45 Uhr.

Kommen Sie sehr zahlreich.

Vielen Dank an alle und wir freuen uns darauf, Sie am Samstag, den 16. September, zu treffen.

