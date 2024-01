Apéro Expo Concert centre culturel François Mauriac Bouliac, 26 janvier 2024, Bouliac.

Apéro Expo Concert Concert, Exposition de tableaux et apéritif 26 – 28 janvier centre culturel François Mauriac Entrée libre, boissons et petite restauration payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Apéro Expo Concert

Concert et inauguration exposition le vendredi 26 janvier à 19h

Entrée libre (boissons et petite restauration payantes)

Exposition le 27 et 28 janvier de 10h à 18h

Entrée libre

Artiste peintre Christine Georges

Domiciliée à Bouliac près de Bordeaux, Christine Georges est artiste peintre et également Digital Painter. Depuis l’enfance, dessiner, peindre, créer est pour elle une passion. Elle s’est intéressée à diverses techniques au fil des années, en particulier dans la peinture acrylique. Elle associe à ses créations des matériaux mixtes lui permettant de donner du relief. Mon style artistique est éclectique, entre figuratif et abstrait m’offrant ainsi une grande liberté d’expression. Aujourd’hui j’ai la chance de pouvoir me consacrer pleinement à ma passion et de proposer désormais mes œuvres à la vente. Chaque création est faite de façon unique et le geste maîtrisé est passionnel. La passion dans une œuvre est le signe de la sensibilité et de l’enthousiasme de l’artiste. Je m’y retrouve totalement en rajoutant le bonheur que je ressens à chacune de mes créations. Je vous laisse découvrir ci dessous un panel de mes oeuvres.

Christine. G

Duo Granny Smith

Nos concerts sont un mélange de reprises pop ( 95% de notre répertoire ) et de créations originales. Notre spécialité est l’interaction, l’énergie positive et la proximité avec le public. Voici comme est répartie notre concert: des chansons connues de tous, reprises à notre façon. nos meilleures compositions personnelles, souvent plébiscitées par les gens qui nous suivent des challenges où nous demandons au public des artistes selon certaines catégories, chanson française, rock, Disney.

Granny Smith

Expostion concert

Granny Smith & Christine Georges