Exposition Carole Jeulin centre culturel François Mauriac, 12 mai 2023, Bouliac. Exposition Carole Jeulin 12 – 14 mai centre culturel François Mauriac Entrée libre Vernissage vendredi 12 mai à 19h30 Carole Jeulin est une artiste-peintre française dont les œuvres ont été exposées aussi bien en France quedans le reste de l’Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle explore des thèmes liés à l’enfance, au regard desfemmes sur leurs conditions, au questionnement ouvert de l’humanité et aux visages témoins du temps.Les compositions vivifiantes de Carole Jeulin sont créées par la maîtrise de techniques mixtes et la valorisation« pluri-elles », de tissus, de papier, d’acrylique, d’encre de Chine, pigments et pastel. Une artiste affranchie… centre culturel François Mauriac Rue de l’église Bouliac Bouliac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T21:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 exposition peintures Carole Jeulin

