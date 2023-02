Exposition de gravures – Jean-Pierre David Centre culturel François Mauriac Bouliac Catégories d’Évènement: Bouliac

Retrouvez l’exposition unique de Jean-Pierre David autour de son art, du 10 au 12 février au Centre Culturel François Mauriac ! Centre culturel François Mauriac 33270 Bouliac Bouliac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ma pratique artistique se décline en trois périodes distinctes : Le dessin à la plume, la gravure au burin sur cuivre, la gravure sur plexiglas, à laquelle j’ai consacré 16 années en continu, avant de m’orienter vers l’estampe numérique. C’est une sélection représentative de ces trois étapes de vie que je partage aujourd’hui au centre culturel à l’invitation du Jardin des Asphodèles. Ma sensibilité à la Nature s’y inscrit en filigrane, avec l’utilisation du trait sous tous ses aspects en guise de fil rouge. Je suis cependant à l’aube d’une nouvelle pratique avec une palette de moyens élargie à la couleur et les différents outils pour l’exprimer. Mon ambition est de distraire par l’humour et la réflexion sur les vestiges de nature qui nous entourent.

