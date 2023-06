Du piano à quatre mains avec Duo Cziffra ! Centre Culturel Franco-Guinéen Conakry, 11 juin 2023, Conakry.

Du piano à quatre mains avec Duo Cziffra ! Mercredi 21 juin, 19h00 Centre Culturel Franco-Guinéen

A l’occasion de la Fête de la Musique, les pianistes Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois, feront le déplacement en Guinée pour vous interpréter leur album « Exotisme, Sonorités pittoresques » à quatre mains !

Exotisme autour de Satie, Ravel, Debussy, Séverac, Bizet, Saint-Saëns, Fauré, Falla, Granados et Brahms. Ce concert est l’occasion unique de découvrir la musique classique française et invite le public à développer son imaginaire en écoutant des sonorités impressionnistes.

Les deux artistes interprètes profiteront de leur venue pour partager leur passion et leur expérience via des ateliers et des masterclass.

Centre Culturel Franco-Guinéen Pont du 8 novembre Conakry Tombo http://www.ccfg-conakry.org/ Le centre culturel franco guinéen est un établissement public créé en 1999 et doté d’une autonomie financière. Il fonctionne avec des subventions des Etats français et guinéens appuyés par des partenaires financiers et institutionnels nationaux. Il est aujourd’hui le symbole de la diversité culturelle en Guinée à travers une programmation variée tenant compte des cultures franco guinéennes. Pont du 8 novembre, en face le jardin du 2 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

–

–

©Duo Cziffra