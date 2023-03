Projections de films francophones Centre Culturel Français Freiburg Fribourg-en-Brisgau Catégories d’Évènement: Fribourg-en-Brisgau

Projections de films francophones Centre Culturel Français Freiburg, 28 mars 2023, Fribourg-en-Brisgau. Projections de films francophones 28 – 31 mars Centre Culturel Français Freiburg Place limitée, inscription à l’adresse: info@ccf-fr.de Une semaine de films pour célébrer la francophonie !

En mars nous fêtons chaque année la Francophonie. Cette année nous organisons une semaine spéciale du 28 mars au 1 avril au Centre Culturel Français de Fribourg avec la projection de 4 films pour petits et grands ! Aya de yopougon – à partir de 14 ans (84 min) Mardi 28.03. | 10:00h & Mercredi 29.03. | 15:00h Petit Pays – à partir de 15 ans (113 Min.) Mardi 28.03. | 15:00h & Mercredi 29.03 | 10:00h Akissi – Un drôle de petit frère (27 Min.) & Vanille (31 Min.) – à partir de 4 ans Jeudi 30.03. | 15:00h & Samedi 01.04. | 11:00h Les Hirondelles de Kaboul – à partir de 16 ans (81 Min) Vendredi 31.03. | 10:00h Tous les films seront montrer en langue originale française avec des sous-titres anglais, le niveau B1 en français est requis. À ces projections sont invités tout aussi bien les personnes seules tout comme les professeurs avec les classes tout comme les référents et étudiants, en clair : chacun et chacune qui en a envie !

L’entrée est gratuite.

Au vu du nombres de places limitées, nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse : info@ccf-fr.de

Le CCFF se réjouit de cette semaine !

Pour le film Petit Pays il y a sur le site Cinéfête-Website un dossier pédagogique à télécharger.

Pour le films les Hirondelles de Kaboul sur le site quels films pour nos enfants, vous trouverez toutes les informations et explications https://www.filmspourenfants.net/les-hirondelles-de-kaboul/

