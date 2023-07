Stage Théâtre d’été Centre Culturel Folard Morieres les Avignon Solliès-Toucas Catégories d’Évènement: Solliès-Toucas

Centre Culturel de Morières-les-Avignon

Morières-lès-Avignon (84310)

Cet été – du 11 au 13 juillet de 09h30 à 15h – avec la comédienne Manuelle Molinas – Venez découvrir 3 JOURS d’initiation au théâtre ! Il y aura de jeux liés à la pratique théâtrale ainsi que la mise en scène de saynètes humoristiques, ce stage qui clôture la saison 2023, est idéalement destiné aux enfants à partir de 8 ans. Les locaux du centre culturel permettent d’accueillir cette activité dans des conditions aussi pratiques qu’agréables. Modalités : Inscriptions/règlement sur place le 11/07 – prévoir le pique-nique chaque midi (nous déjeunerons dans le parc, si le temps le permet)

Tarifs : 65€ non adhérent – 55€ adhérent – 10€ adhésion annuelle 23-24

Info-résa : rdvfantaziesk@gmail.com

Centre Culturel Folard Morieres les Avignon Morieres les Solliès-Toucas 83210 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T15:00:00+02:00

