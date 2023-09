Zoom sur le Part’âges Centre Culturel et Sportif de Saint Paul Lès Romans Saint-Paul-lès-Romans, 22 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Zoom sur le Part’âges Vendredi 22 septembre, 16h00 Centre Culturel et Sportif de Saint Paul Lès Romans Entrée libre

« Zoom sur le part’âges »

Exposition de photos géantes dans les rues de Saint Paul les Romans

Septembre/Octobre 2023

La Maison des Génération à le plaisir de vous inviter le Vendredi 22 Septembre à partir de 16h au Centre Culturel et Sportif de Saint Paul les Romans pour le vernissage de l’exposition de photos géantes « Zoom sur le part’âges » dans les rues du village que l’association a organisée avec le concours du CCAS et de la commune, sur le thème du lien entre les générations.

L’association « Maison des Générations » soutient activement depuis 2018

le projet d’habitat intergénérationnel solidaire qui doit voir le jour dans les

années futures à Saint Paul les Romans et qui accueillera des séniors, des

jeunes, des familles, afin de rompre l’isolement, créer du lien social, dans

un esprit de partage et d’échanges gratuits de services.

Dans ce cadre là, et en partenariat avec la commune et son CCAS, elle a

mené une action de sensibilisation à l’intérêt des liens entre générations

qui aboutit à une exposition de photos géantes dans les rues du village sur

ce thème.

Nombreux sont les habitants de la commune qui ont accepté de jouer le jeu

et de participer à ces prises de vues, elles rendent compte, avec humour,

des activités associatives et privées où jeunes et moins jeunes se

retrouvent.

Changer le regard en direction des personnes âgées, sortir des

stéréotypes, mettre l’accent sur la transmission et promouvoir le « bien

vivre ensemble », tels sont les objectifs de cette exposition.

Contacts / 06 08 70 22 34

Maison de la vie associative, 74 route de Montélier 26000 Valence

https://maisondesgenerations.weebly.com

Centre Culturel et Sportif de Saint Paul Lès Romans saint paul les romans Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-22T16:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:00:00+02:00

Vernissage Exposition