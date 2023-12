Clôture de saison de l’Arcanson Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00 Clôture de saison organisée conjointement avec l’Association Odysca 19h : Humanus Comicus (Cirque) de la Cie El mundo costrini (Espagne)

Parvis de l’Arcanson 20h : Pause « restauration foodtrucks / buvette » 21h : Slip Inside (Clown) de la Cie Okidok (Belgique) en salle 22h15 : Ze Bestoufle (Musique / Humour) des « Frères jacquard »

Parvis de l’Arcanson.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

