Haute-Garonne Fête de la musique de Fourquevaux Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX Fourquevaux, 17 juin 2023, Fourquevaux. Fête de la musique de Fourquevaux Samedi 17 juin, 15h30 Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX Entrée libre, concerts gratuits La Fête de la Musique est sur le point de faire vibrer le joli village de Fourquevaux de mélodies et de rythmes entraînants !

Voici le programme du samedi 17 juin : 15h – 16h15 : L’ALEF et le Réveil de Fourquevaux proposeront des animations parents/enfants (percussions) + goûter à la halle du village. 16h30 – 18h : Bal musette avec D’Ju à la halle de Fourquevaux 18h – 18h45 : Scène ouverte au CCS 19h30 : CONCERTS 19h30 – Le Réveil de Fourquevaux (Reggae/Rock) 20h40 Six On The Moon (Pop/Rock) 22h00 – Volcaine (Pop/rock) 23h00 – Varkodya (métal) 00h D’Ju (DJ) Pour rendre cette soirée encore plus délicieuse, un repas convivial vous sera proposé : une planche de tapas sucrés et salés accompagnée d’une sangria, au tarif de 16€.

Nous vous recommandons vivement de réserver. Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX Rue de l’Autan, 31450 FOURQUEVAUX Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « calif.fourquevaux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

