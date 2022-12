ATELIER ANTI-STRESS Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX Fourquevaux Catégories d’évènement: Fourquevaux

ATELIER ANTI-STRESS Samedi 3 décembre, 09h00 Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX

Tarif de l’atelier libre, assurance/adhésion à l’association : 10€ – Tenue souple, tapis de sol et surtout bouteille d’eau.

Comprendre le mécanisme du stress, Apprendre les outils pour le maîtriser, Sentir les effets dans son corps et Etre serein au quotidien ! Centre Culturel et Sportif de FOURQUEVAUX Rue de l’Autan, 31450 FOURQUEVAUX Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Occitanie L’atelier anti-stress se déroule en 3 phases :

– comprendre comment les mécanismes du stress opèrent en nous,

– quels sont les outils simples et accessibles à chacun pour maîtriser son stress

– sentir dans le corps où sont nos tensions et les libérer

Le but est de ressortir avec une trousse à outils simples à utiliser et adaptés à chacun dans son quotidien.

Bienvenue à tous !

