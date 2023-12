Méditation traditionnelle d’un nouvel air Centre culturel et social Saad Abssi Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Méditation traditionnelle d’un nouvel air Centre culturel et social Saad Abssi Gennevilliers, 13 janvier 2024 14:00, Gennevilliers. Méditation traditionnelle d’un nouvel air Samedi 13 janvier 2024, 15h00 Centre culturel et social Saad Abssi participation libre Voyage assuré pour un dépaysement total aux sons magiques des instruments musicaux venus de nulle part ailleurs.

N’oubliez pas votre petite couverture et coussins pour un doux et confortable cocooning.

Un thé gourmand chinois vous attend pour avant ou après votre voyage magique.

Centre culturel et social Saad Abssi 16 rue Julien-Mocquard 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

