Hauts-de-Seine Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Mektoub » avec Cie La Nour Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers, 8 août 2023, Gennevilliers. Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Mektoub » avec Cie La Nour Mardi 8 août, 18h00 Centre culturel et social Saâd-Abssi Entrée libre Autobiographies touchantes et déroutantes, Mektoub est un seule-en-scène multi-personnages, mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi-makrouds de ma mima. La Nour est une jeune compagnie polymorphe et pluridisciplinaire, basée à Toulouse. Son travail s’axe principalement autour des thématiques de l’être et du soi, par soi mais avec l’autre, en tentant toujours de prendre en compte et d’honorer nos multiplicités intérieures. Centre culturel et social Saâd-Abssi rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

