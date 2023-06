Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Aux Premiers temps de la machine à laver » de la Cie La Petite Main Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Aux Premiers temps de la machine à laver » de la Cie La Petite Main Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers, 8 août 2023, Gennevilliers. Festival des Essentiels 2023 : théâtre « Aux Premiers temps de la machine à laver » de la Cie La Petite Main Mardi 8 août, 17h00 Centre culturel et social Saâd-Abssi Entrée libre Aux premiers temps de la machine à laver suit les petites ambitions et les grands rêves d’un couple ordinaire de ce que l’on appelait communément dans les années 50 et 60, la classe ouvrière. Chargés de tendresse, les clins d’oeil et les chansons évitent les pièges de la nostalgie pour nous faire revivre ou découvrir un passé simple et néanmoins pétillant. La Petite Main propose une subtile passerelle entre les générations, susceptible de ré-ouvrir les portes de la parole, de la compréhension et pourquoi pas de certaines transmissions ? Voyage théâtral et musical dans le quotidien. Avec l’association Agir. Centre culturel et social Saâd-Abssi rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

