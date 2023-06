Festival des Essentiels 2023 : concert « Opéra Déconfiné » du Calms Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Festival des Essentiels 2023 : concert « Opéra Déconfiné » du Calms Samedi 5 août, 16h00, 18h30 Centre culturel et social Saâd-Abssi Entrée libre L'opéra vient dans le quartier est un programme de démocratisation de l'art lyrique dans les quartiers populaires. Il amène sous les fenêtres des habitants l'art lyrique à travers des thématiques actuelles et une approche accessible.

Nadège Meden, soprano, déplace l’opéra, le chant lyrique et le pianoau pied des immeubles pour porter la beauté de la musique classique à portée d’oreille de toutes et tous.

Un piano, 3 chanteuses et chanteurs, des extraits d'Opéra… une initiation pour amener chaque passant volontaire à intégrer le choeur final ! Centre culturel et social Saâd-Abssi rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers

2023-08-05T16:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

2023-08-05T16:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

2023-08-05T18:30:00+02:00 – 2023-08-05T19:30:00+02:00

