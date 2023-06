Festival des Essentiels 2023 : performance artistique « Amann » Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Festival des Essentiels 2023 : performance artistique « Amann » Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers, 5 août 2023, Gennevilliers. Festival des Essentiels 2023 : performance artistique « Amann » Samedi 5 août, 15h00 Centre culturel et social Saâd-Abssi Street artiste thailandais, identifié pour ses personnages merveilleux, doux et bienveillants, Amann apporte avec ses qualités graphiques reconnues internationalement une sensibilité originale sur les murs de nos quartiers. Le street artiste expose en France en juillet 2023 et viendra faire une performance d’une journée au Festival des Essentiels. Centre culturel et social Saâd-Abssi rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

