Festival des Essentiels 2023 : exposition sur le foot féminin avec la FSGT Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Festival des Essentiels 2023 : exposition sur le foot féminin avec la FSGT Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers, 5 août 2023, Gennevilliers. Festival des Essentiels 2023 : exposition sur le foot féminin avec la FSGT Samedi 5 août, 14h00 Centre culturel et social Saâd-Abssi Entrée libre Cette exposition est réalisée spécialement par la FSGT pour le Festival des Essentiels.

Elle vise à valoriser et populariser cette discipline, au moment précis où se joue la coupe du monde de football féminin, en Australie.

Cette mise en lumière est aussi l’occasion de promouvoir les pratiques féminines du sport en général. Centre culturel et social Saâd-Abssi rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.fsgt.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00 ©Festival des Essentiels Détails Catégories d’Évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Centre culturel et social Saâd-Abssi Adresse rue Roger Pointard 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers

Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/

Festival des Essentiels 2023 : exposition sur le foot féminin avec la FSGT Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers 2023-08-05 was last modified: by Festival des Essentiels 2023 : exposition sur le foot féminin avec la FSGT Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers Centre culturel et social Saâd-Abssi Gennevilliers 5 août 2023