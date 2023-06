La journée du bien vieillir Centre Culturel et Social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq, 30 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

La journée du bien vieillir Vendredi 30 juin, 10h00 Centre Culturel et Social Flers Sart Inscriptions avant le 23/06/2023

Vendredi 30 juin 2023 de 10h à 17h30, le Centre Culturel et Social Flers Sart organise la journée du bien vieillir pour les aînés des quartiers Babylone, Breucq, Sart et Recueil. -Gratuit-

Une journée pour répondre aux questions qui vous péoccupent et trouver des solutions adaptées.

Programme :

10h : Temps d’échange autour d’un café

11h : Quizz ! (nombreux lots à gagner)

12 : Déjeuner (offert sur inscription uniquement)

Atelier 1 : Aménager mon logement. Je visite le camion Soliha, une vraie maison « ambulante » où je découvre les trucs et astuces pour améliorer mon confort et faire des économies.

Atelier 2 : Numérique et internet, facile ! J’apporte mon téléphojne portable , ma tablette, mon ordinateur portable (on peut vous en prêter), on m’aide et ils n’auront plus de secret pour moi.

Atelier 3 : Maitrise des énergies. Je gère ma consommation d’énergie, je comprends mes factures, je découvre des « tuyaux » pour faire des économies, pour connaître des aides possibles.

Atelier 4 : Gestion administrative. Je trie mes documents administratifs, durée de conservation des factures, contrats, …

Atelier 5 : Se balader en ville, pas de problème. Je me déplace facilement dans la ville, Ilévia me dit tout sur les transports qui me conviennent et les tarifs.

Atelier 6 : « Artiste en herbe » Envie de créer, il n’y a pas d’âge pour se lancer dans la sculture, la peinture.

Atelier 7 : Du cinéma, à voir absolument ! Irrésistibles les courts-métrages réalisés par les seniors superstars du Centre Culturel et Social Flers Sart.

Atelier 8 : Encore des questions ? Je participe au jeu qui me permettra d’exprimer mes besoins et mes attentes.

16h30 : Goûter pour terminer cette belle journée

Informations :

03 20 99 97 10

Abdel Laachouri : a.laachouri@gmail.com

www.centrecultureletsocialflersart.com

csflerssart@gmail.com

