Conférence : L’Algérie de conquête en conquête Centre Culturel et Social des Rapatriés Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Conférence : L’Algérie de conquête en conquête Centre Culturel et Social des Rapatriés, 30 avril 2023, Valence . Valence ,Drome , Conférence : L’Algérie de conquête en conquête EUR 5 Rue Digonnet Centre Culturel et Social des Rapatriés Valence Drome Centre Culturel et Social des Rapatriés 5 Rue Digonnet

2023-04-30 10:30:00 10:30:00 – 2023-04-30 12:00:00 12:00:00

Centre Culturel et Social des Rapatriés 5 Rue Digonnet

Valence

Drome . EUR 4 Présentation des différentes conquêtes de l’Afrique Septentrionale. contact@cerclealgerianiste2607.fr +33 6 29 58 59 07 http://www.cerclealgerianiste2607.fr/ Centre Culturel et Social des Rapatriés 5 Rue Digonnet Valence

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drome Centre Culturel et Social des Rapatriés 5 Rue Digonnet Ville Valence Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Centre Culturel et Social des Rapatriés 5 Rue Digonnet Valence

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Conférence : L’Algérie de conquête en conquête Centre Culturel et Social des Rapatriés 2023-04-30 was last modified: by Conférence : L’Algérie de conquête en conquête Centre Culturel et Social des Rapatriés Valence 30 avril 2023 5 Rue Digonnet Centre Culturel et Social des Rapatriés Valence Drome Centre Culturel et Social des Rapatriés Valence Drôme

Valence Drome