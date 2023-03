2ème FORUM PETITE ENFANCE DE CEZE CEVENNES Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Bessèges Catégories d’Évènement: Bessèges

Gard

2ème FORUM PETITE ENFANCE DE CEZE CEVENNES Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES, 22 mars 2023, Bessèges. 2ème FORUM PETITE ENFANCE DE CEZE CEVENNES Mercredi 22 mars, 10h00, 14h00 Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Rendez-vous le Mercredi 22 Mars pour le 2nd FORUM PETITE ENFANCE 0-6 ans !

Bessèges – Centre Culture et Loisirs « François Mitterrand », place Jean Jaurès.

➡️Stands d’information réunissant les acteurs de la petite enfance du territoire De Cèze Cévennes

➡️Un max d’activités pour les enfants de 0 à 6 ans :

Espace Snozelen

Atelier du goût

Espace Motricité Libre

Atelier Cirque

Fresque géante Libre Expression

Atelier créatif

Atelier Sportif

….

‍ ‍ ‍ Ouvert à tous ! Gratuit et sans inscription Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Bessèges 30160 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:30:00+01:00

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bessèges, Gard Autres Lieu Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Adresse Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Ville Bessèges Departement Gard Lieu Ville Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Bessèges

Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Bessèges Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besseges/

2ème FORUM PETITE ENFANCE DE CEZE CEVENNES Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES 2023-03-22 was last modified: by 2ème FORUM PETITE ENFANCE DE CEZE CEVENNES Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES Centre Culturel et Loisirs, Place Jean Jaurès, 30160 BESSEGES 22 mars 2023 30160 BESSEGES Bessèges Bessèges Centre Culturel et Loisirs Place Jean Jaurès

Bessèges Gard