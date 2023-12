Pedro et las catrinas Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Pedro et las catrinas Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, 17 janvier 2024, Villeurbanne. Pedro et las catrinas Mercredi 17 janvier 2024, 17h30 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 6 euros (Tarif réduit de 4 euros pour les enfants de moins de 6 ans, intermittents, RSA, carte étudiant) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T17:30:00+01:00 – 2024-01-17T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T17:30:00+01:00 – 2024-01-17T18:30:00+01:00 Venez assistez à une représentation exceptionnelle de Pedro et les Catrinas à Villeurbanne ! Ce spectacle tout public mêlant musique tradicionnelle mexicaine, clown, jonglerie et échasses offre de chouettes surprises et le plein de bonne humeur. De quoi recharger les batteries à prix tout doux et en famille.

Le CCVA nous accueille dans la grande salle et nous nous réjouissons de retrouver petits et grands pour cet évènement. Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

