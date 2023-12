Gala de variétés Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Gala de variétés Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, 14 janvier 2024 13:30, Villeurbanne. Gala de variétés Dimanche 14 janvier 2024, 14h30 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 9 euros (8 euros pour les membres de clubs de retraités) Les 8 chanteurs de la troupe interpréteront 32 chansons françaises en grande majorité et 2 airs à la guitare et à l’harmonica. Seront à l’honneur Charles Aznavour, Serge Lama, Jean Ferrat, Dalida, Barbara… Les chanteurs sont accompagnés par des musiques enregistrées.

Le spectacle sera entrecoupé d’une entracte, avec buvette et patisseries !

Pour tout renseignements : 0623070365
Centre culturel et de la vie associative (CCVA)
234, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

