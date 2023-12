Soirée scientifique : de l’informatique sans ordinateur, c’est possible ? Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, 14 décembre 2023 18:00, Villeurbanne.

En 1997, une intelligence artificielle battait le champion du monde d’échecs. Vingt ans plus tard, c’était au tour du champion du monde de go de s’incliner face à l’IA AlphaGo. Mais comment entrainer une machine à devenir imbattable ? Aline Parreau et Éric Duchêne, tous deux chercheur·euse·s en informatique, illustrerons les concepts ayant permis de batir ces super-calculateurs. Et pour ça, pas besoin d’ordinateur !

Difficile de l’imaginer, tant on associe l’informatique à l’ordinateur (ou au smartphone), et ce dès le plus jeune âge. Pourtant, l’informatique comme science existait bien avant la mise au point de ces premières machines dans les années 50.

Au programme de cette soirée scientifique donc : un tour de mentalisme, une machine en bois qui deviendra imbattable à des jeux, des mécanismes d’intelligences artificielles illustrés, ou encore un comptage humain pour montrer comment les ordinateurs font pour accélérer l’exécution de certains algorithmes.

Tout au long de cette conférence participative, Aline Parreau et Éric Duchêne mettra le public à contribution pour rendre l’informatique accessible à toutes et tous en s’amusant !

Les intervenants

Aline Parreau est chargée de recherche au CNRS. Éric Duchêne est Professeur en informatique à l’Université Lyon 1. Tous deux membres du laboratoire LIRIS, leurs recherches portent principalement sur le domaine des jeux combinatoires et de la théorie des graphes.

Très sensibles à la médiation scientifique, ils font également partie du comité de pilotage de la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI). Ils sont responsables du projet de recherche ASMODEE, qui vise à présenter les grands concepts de la science informatique aux plus jeunes et au grand public, en faisant appel à des objets physiques ou des mises en scènes corporelles, sans outil numérique.

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 44 84 28 »}, {« type »: « email », « value »: « uo@univ-lyon1.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

