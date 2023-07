Ukraine mon amour Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Ukraine mon amour Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, 13 octobre 2023, Villeurbanne. Ukraine mon amour Vendredi 13 octobre, 20h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 15€ tarif plein , 10€ tarif réduit (enfants, étudiants,) Ce spectacle dont l’action se situe dans les coulisses d’un théâtre traite des relations entre son directeur autoritaire prêt à tout pour assurer les représentations, une comédienne Ukrainienne engagée qui ne veut plus jouer le spectacle Russe et le producteur conscient des risques encourus qui essaye maladroitement de ménager les deux parties. En s’appuyant sur les faits réels, le spectacle raconte non sans humour, une histoire profondément humaine d’amitié et de trahison, miroir des relations mondiales pendant cette guerre, tout en vous faisant voyager avec beaucoup d’amour dans l’histoire et la culture Ukrainienne. Auteur : Irina Lytiak, François Mayet

Artistes : Irina Lytiak, François Mayet

Metteur en scène : Emilie Alfieri Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

