Audition publique avec Laurent de Cherisey Mardi 12 septembre, 18h30 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Gratuit

L’audition publique est le rendez-vous incontournable des jeunes volontaires en service civique au sein des Cités d’Or, un temps de partage authentique et intergénérationnel autour du thème: comment devient on acteurs de nos vies et acteurs de la société.

L’évènement raconte des parcours de vie riches et exemplaires, pour leurs réussites comme pour leurs échecs surmontés, mis en lumière par les jeunes volontaires de l’École Buissonnière en cours.

Pour cette édition Villeurbannaise du 12 septembre 2023, les jeunes volontaires acceuillent Laurent de Cherisey, écrivain et cofondateur des maisons partagées Simon de Cyrène. A partir de leurs expériences, ils interrogeront tour à tour l’homme, le citoyen et le passeur d’espoir.

Né en 1963, Laurent de Cherisey est un entrepreneur accompli quand il prend la décision avec sa famille de voyager dans le monde à la découverte de celles et ceux qui œuvrent pour une société plus juste. De cette expérience familiale et de ces rencontres inspirantes nait un livre, «Passeurs d’espoir ».

En 2006, il cofonde l’association Simon de Cyrène qui permet aux personnes cérébro-lésées de vivre en habitat partagé avec des personnes valides. Laurent de Cherisey est d’autant plus impliqué que sa sœur est victime d’un accident de voiture qui la laisse handicapée.

Décloisonner notre société et l’univers du handicap, voilà ce qui anime Simon de Cyrène qui accueille aujourd’hui près de 260 personnes handicapées et valides dans 25 maisons partagées.

Dans son dernier livre « Partager peut tout changer » Laurent de Cherisey met en lumière les personnes et les destins croisés au travers de l’aventure Simon de Cyrène.

« Et si le fait de partager pouvait tout changer ?»

Les Cités d’Or et les jeunes volontaires vous donnent rendez-vous au CCVA de Villeurbanne mardi 12 septembre à 18h30.

L’évènement est gratuit et la réservation obligatoire sur le site:

https://lescitesdor.fr/venez-a-la-rencontre-de-laurent-de-cherisey-mardi-12-septembre/

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T20:30:00+02:00

