S’assurer de ses propres murmures Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 2 avril 2023, Villeurbanne. S’assurer de ses propres murmures Dimanche 2 avril, 15h00, 17h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Par le Collectif Petit Travers handicap auditif hi Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Sur scène : un jongleur et un batteur. Chacun dans leur discipline, les deux artistes cherchent à apprivoiser une dimension intime du langage : le murmure… Au fil de ce dialogue, la batterie donne progressivement le tempo comme un coeur alors que le jonglage lui répond comme un corps. Le rythme impulsé par les balles répond à celui de la musique, le jeu des mains du jongleur renvoie à celui du batteur. La complicité entre ces deux virtuoses est tout simplement incroyable, tant leurs regards et leurs écoutes réciproques sont fusionnels. Alors tendez l’oreille et partagez cette expérience unique à la frontière du cirque, de la musique et de la danse ! Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Collectif Petit Travers De et avec :

Julien Clément : jongleur

Pierre Pollet : batteur

Mise en scène : Nicolas Mathis

Création lumière : Thibault Thelleire

Construction de la scénographie : Olivier Filipucci et Thibault Thelleire

Création costumes : Sigolène Petey

Dispositif sonore : Olivier Filipucci

Regards extérieurs : Marie Papon, Rémi Luchez et Alix Veillon

Direction de production : Anna Delaval

Coordination logistique : Audrey Paquereau

Administratrion de production : Géraldine Winckler

Régisseur.se.s de tournée : Luis Da Sylva, Pierre-Jean Heude et Mathilde Marcoux Production :

Collectif Petit Travers Coproduction et résidence de création :

Le Vellein – scènes de la CAPI / Théâtre

Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau / CCN2-Centre chorégraphique

national de Grenoble dans le cadre de l’Accueil-Studio / La Cascade, Pôle National

Cirque-Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Soutien financier et accueil en résidence :

Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie

I La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf / Théâtre de Cusset – Ville de

Cusset / Les SUBS, lieu vivant d’expériences artistiques / DÔME Théâtre

Avec le soutien de la SPEDIDAM et de la Ville de Villeurbanne.

